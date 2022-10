A ‘cláusula pétrea’ dos militares para não criar problemas para Lula

- Publicidade -

As Forças Armadas já se preparam para a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao poder. Embora digam nos bastidores que “Lula não tem o nosso respeito” e tenham evitado contatos com emissários do petista ao longo da campanha, os generais da ativa já se resignaram com a iminente vitória do ex-presidente. E fizeram chegar aos petistas duas informações, por meio de interlocutores em comum.