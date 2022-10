A Casa Caiu: Foragido do Acre é preso em Porto Velho após agredir a esposa

- Publicidade -

Foragido do Estado do Acre, Lázaro C. V., 30, foi preso em Porto Velho (RO) após ser denunciado pela esposa de 39 anos na noite de domingo (02) em uma residência no bairro Embratel.

A mulher relatou que estava bebendo com o marido desde o período da tarde e a noite os dois embriagados começaram a discutir. A vítima foi agredida com socos no rosto e logo denunciou o marido.

O acusado foi abordado por uma equipe da Polícia Militar. Os policiais fizeram consulta nominal e descobriram que o homem estava com mandado de prisão até o ano de 2033. A ordem de prisão foi expedida pela Justiça do Estado do Acre.