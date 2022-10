À apenas quatro dias do encerramento da prestação de contas da campanha eleitoral no TRE-A, apenas 172 candidatos entregaram a documentação

- Publicidade -

A poucos dias do encerramento do prazo, dos 542 candidatos que concorreram nas eleições de 2022, no Acre, apenas 172 enviaram a prestação de contas da campanha, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), até a última sexta-feira, 28.

A Justiça Eleitoral também informou que, dos 40 partidos registrados no Estado, apenas 17 prestaram contas.

O prazo final para a entrega da documentação, conforme calendário estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), será até às 19h, da próxima terça-feira, 1º de novembro.

O TRE orienta que os candidatos e partidos políticos não deixem para enviar as informações no prazo final, visto que pode haver congestionamento eletrônico e demora na recepção do arquivo digital, na sede do Tribunal.

De acordo com o TSE, após o prazo para a prestação de contas final, quem não tiver feito será notificado, em até cinco dias, para prestá-la em até 72 horas, sob pena de ter as contas julgadas como não prestadas. Os candidatos, enquanto permanecerem omissos, mesmo após eleitos, não poderão ser diplomados.

Fonte/ A Gazeta do Acre