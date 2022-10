9ª edição da Corrida do Servidor em Rio Branco já tem inscrições abertas

A Semana do Servidor em Rio Branco será realizada de 24 a 28 de outubro, com uma programação variada de entretenimento e lazer para o servidor do Estado.

Como parte das atividades, será realizada na sexta-feira, 28, a 9ª edição da Corrida do Servidor, que tem suas inscrições abertas nesta segunda, 17.

Para participar, basta se inscrever por meio do que será quinta-feira, 27, das 9 às 19h, na Acre Running Store, localizada na Prime Academia, que está situada na Rua Jambo,76 – Bairro Morada do Sol (próximo ao Quartel do Corpo de Bombeiros).

São disponibilizadas 450 vagas. O servidor público participante irá receber o kit corrida, com camiseta e numeração de inscrição impressa, e uma medalha será entregue no final do percurso de 5 ou 10km, além do troféu para os três primeiros lugares de cada categoria no percurso de 10km.

A concentração será às 6h da sexta-feira, 28, em frente ao Palácio Rio Branco. Importante lembrar que somente servidores públicos do Estado poderão participar, e é necessário inserir endereço de e-mail funcional no ato da inscrição para a devida comprovação.

A Semana do Servidor é uma realização do governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag). Confira a programação completa no site da Agência de Notícias do Acre. Instagram da Seplag.

Fonte/ Agencia de notícias do Acre