8 curiosidades sobre Vera Fischer que você provavelmente não sabia

- Publicidade -

De Miss Brasil a Helena de Manoel Carlos, somando ainda o título de namoradinha do Brasil, Vera Fischer acumula muitas histórias em mais de cinco décadas de carreira de modelo e atriz, parte delas publicadas em duas autobiografias.

Com isso, o Yahoo relembra algumas curiosidades sobre uma das atrizes mais importantes da televisão brasileira. Confira os destaques:

8 – Vera Fischer só teve celular em 2020

Acredite ou não, a atriz só foi ter o seu primeiro celular no começo de 2020, pouco tempo antes de a pandemia começar no Brasil. Com os novos tempos e todo mundo isolado em casa, Vera Fischer aprendeu a dominar o aparelho rapidamente e logo se tornou um das musas das redes sociais.

No Instagram, ela passou dos 1,5 milhão de seguidores, e também brilha no Twitter, com outras 36 mil pessoas que acompanham as ideias dela na rede do passarinho azul.

A principal sacada da atriz foi começar a indicar filmes e séries para o público, um conteúdo que ela sempre amou fazer e consumir. Com a hashtag #VeraFischerIndica, ela conquistou uma multidão de novos seguidores, parte deles adolescentes que nem chegaram a ver seus trabalhos nas novelas.

“Criei minhas redes sociais há uns quatro anos, mas foi na pandemia que eu saí de meu estado jurássico para o digital”, admitiu Vera Fischer em uma entrevista ao Gshow. Tanta dedicação rendeu a ela até mesmo a divulgação de uma série do Disney+.

7 – Vera Fischer já posou nua?

Sem tabus, a atriz é musa nacional há pelo menos cinco décadas. E já posou nua várias vezes. Meses atrás, Vera Fischer compartilhou em seu Instagram a capa da revista Status, na qual ela posou como veio ao mundo em 1976, aos 25 anos. Outros 25 anos depois, Vera faria uma das mais icônicas edições da Playboy.

Ela foi clicada em Paris pelo fotógrafo Bob Wolfenson quando estava com 50 anos de idade. A revista, que foi publicada em 2000 e ficou conhecida como a Playboy do milênio, além de ser lembrada pela ousadia da atriz. Vera não se depilou para as fotos, como já era praxe entre as modelos que posavam nuas naquela época, e causou frisson.

Em 2018, aos 66 anos, Vera Fischer posou nua mais uma vez para a capa de lançamento da revista Pop-se. As fotos em clima totalmente pop e colorido foram feitas pelo fotógrafo e amigo da atriz, Miro.

“Posar nua aos 66 anos é uma coisa meio arriscada. Tive um problema sério de diástase – você sabe o que é isso? A musculatura abdominal se divide, parece que você está grávida. Tive que fazer uma cirurgia para corrigir. Estou me sentindo pendurada por ganchos. Mas ainda bem que foi com o Miro”, falou Vera na entrevista que acompanhava o ensaio.

6 – Vera Fischer já fez plástica?

Sim, algumas! Em 1998, Vera fez um procedimento para retirar bolsas ao redor dos olhos. Dois anos depois, antes de posar nua para a Playboy, ela aumentou a prótese de silicone dos seios.

Em 2012, antes de fazer a novela Salve Jorge, Vera diz ter passado por uma recauchutagem geral, aderindo a vários procedimentos. No mesmo ano, ela fez uma bioplastia no rosto e novamente mexeu na área dos olhos, 14 anos depois da primeira cirurgia no local.

Ela também fez cirurgias para reduzir o culote e a barriga. “Quando a gente não gosta tem que tirar mesmo. Não doeu nada. Foi fácil”, disse a atriz para o site Ego.

Em 2016, Vera novamente trocou suas próteses de silicone dos seios e fez uma cirurgia de lipoaspiração. No ano seguinte, a atriz voltou para a mesa de cirurgia para realizar mais uma lipo e uma abdominoplastia.

Essas cirurgias de 2017 teriam deixado Vera fragilizada, e ela acabou internada com pneumonia dias depois, mas se recuperou.

5 – Vera Fischer é casada?

Atualmente, não. A atriz já teve dois casamentos. O primeiro, com Perry Salles, entre 1972 e 1987. Com o diretor, Vera teve uma filha, Rafaela Fischer, nascida em 1979.

Após a primeira separação, ela se casou com o ator Felipe Camargo, que conheceu durante as gravações da novela “Mandala”, em 1988, e teve um menino, Gabriel, nascido em 1993. O segundo casamento de Vera durou até 1995.

Vera também teve alguns namorados famosos, entre eles o ator Floriano Peixoto, entre 1997 e 1999, e o ator Murilo Rosa, entre 2001 e 2002. Em 2004, a atriz também namorou por um período com o humorista Paulinho Serra.

“Me acho um mulherão e recebo muitos pedidos de casamento”, contou Vera Fischer em entrevista exclusiva ao Yahoo, em maio.

4 – Vera Fischer é “fada madrinha” da funkeira Pocah

Taí uma história que ficou mais conhecida depois que Pocah foi para o “Big Brother Brasil” no ano passado. A mãe da funkeira trabalhou durante alguns anos na casa de Vera Fischer como babá do filho caçula dela, Gabriel, que é apenas um ano mais velho que Pocah.

Muitas vezes a menina acompanhava a mãe no trabalho e, por isso, conviveu bastante com Vera Fischer quando criança. “A Vera me proporcionava tudo. Todos os brinquedos da época. Ela era a minha fada madrinha”, disse Pocah para seus colegas de confinamento no “BBB”.

“Ela é incrível, maravilhosa. A pessoa que mais me inspirou. Ela me incentivava a ser modelo. Foi minha primeira inspiração artística”, revelou a cantora. Vera retribuiu o carinho: “Eu torço para a Pocah desde sempre. A vida acaba nos afastando fisicamente das pessoas, mas eu tenho um carinho enorme por ela”, disse Vera para a coluna de Patricia Kogut no jornal O Globo.

3 – Vera Fischer já foi miss?

A história é verdade. Vera Fischer começou a carreira como modelo e foi Miss Blumenau aos 17 anos. Depois, venceu o Miss Santa Catarina, garantindo a vaga no Miss Brasil 1969, que Vera também venceu. Com o principal título nacional naquele ano, ela ainda não tinha completado 18 anos, já que só faz aniversário em novembro.

Para viajar para o Miss Universo e competir internacionalmente, Vera admite que falsificou seus documentos. “Durante muitos anos, meu passaporte e carteira de identidade tiveram um ano a mais. Há pouco tempo que eu atualizei. Foi divertido”, contou a atriz em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo.

Na mesma entrevista, Vera diz que nem se achava tão bonita, e só topou participar do concurso para sair de casa e ir para o Rio de Janeiro. Era o seu grito de liberdade.

“Eu queria vencer. Aí eu fui com tudo! Ganhei o Miss Blumenau, depois vieram o Miss Santa Catarina e o Miss Brasil. Eu desfilei sem olhar para o júri, de nariz para cima. Eu queria ganhar, pois só assim o meu pai me deixaria sair de casa.”

2 – Vera Fischer é filha de nazista

Vera tinha motivações para querer sair de casa. Criada em uma família de ascendência alemã, com educação rígida, ela não esconde que seu pai se identificava com a ideologia nazista e a fazia ler “Mein Kampf”, o livro de Adolf Hitler.

Outra curiosidade é que por ter pai alemão e a mãe neta de alemães, Vera Fischer só falava o idioma quando criança e só passou a aprender português aos 5 anos de idade, quando foi para a escola.

Em sua autobiografia lançada em 2007, Vera revela seu apelido de infância logo no título: “Vera: A Pequena Moisi”. Moisi significa ratinho em alemão.

No livro, ela ainda conta que roubava dinheiro do mercadinho de seu pai para comprar livros, já que adorava ler na adolescência.

“Eu estudava muito, lia muito, usava óculos de grau, blusas pretas de gola rolê. Era uma afronta, para mim, ser miss, pois eu era uma intelectual”, relembrou Vera em uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo.

Em 2009, Vera Fischer lançou a continuação da sua autobiografia em um livro intitulado “Um Leão Por Dia”. Neste livro, ela aborda assuntos ainda mais polêmicos, como a perda de sua virgindade aos 15 anos e sua relação com as drogas, que a levou a ser internada em clínicas de desintoxicação diversas vezes.

1 – Quem são os filhos de Vera Fischer?

Rafaela Fischer, de 42 anos, é a filha de Vera Fischer com o diretor Perry Salles, que morreu em 2009. Assim como a mãe, ela é atriz, mas evita fazer muitas aparições públicas e vive uma vida discreta em São Paulo.

Já Gabriel, filho dela com Felipe Camargo, tem 28 anos e trabalha atrás das câmeras, como editor de vídeo em uma produtora de games. Ele ainda mantém um canal de streaming no YouTube, onde joga videogame com seus inscritos. Também discreto, ele não usa o sobrenome nem da mãe e nem do pai famosos.

Fonte: BR Vida