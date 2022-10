76 covas com corpos de crianças sacrificadas são encontradas no Peru

Entre 2016 e 2019, a equipe liderada por ele já havia encontrado outros túmulos com esta mesma configuração. Ao todo, esqueletos de 302 crianças foram desenterrados na região.

No entanto, as sepulturas não foram encontradas todas no mesmo local. Prieto afirma que 25 foram encontradas no Morro I, e as outras 51 estavam no Morro II. As informações foram divulgadas pela Andina, agência de notícias peruana.