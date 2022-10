5º ciclo do programa Brasil Mais é encerrado no SEBRAE Acre

Entre as 81 empresas participantes deste ciclo, 34 estiveram presentes no evento, onde foram contemplados os depoimentos do trabalho realizado pelos Agentes Locais de Inovação (ALIs).

Lorena Simões, empresária da Colors Party, destacou a eficiência do programa em sua empresa: “O Brasil Mais veio realmente fazer um raio-x do que a gente precisava enxergar e foi aquele pontapé para tomarmos a atitude que precisávamos e não tínhamos coragem. Coisas que há um ano não conseguia colocar em prática, em menos três semanas a gente conseguiu executar, foi incrível”.

Mais de 350 empresas foram atendidas durante os cinco ciclos do Brasil Mais, trazendo destaque para o Acre entre os melhores resultados do programa no país.

“Ficamos entre os cinco estados com melhores resultados, tanto de faturamento, quanto de produtividade. Tudo isso graças a um trabalho em conjunto das unidades do Sebrae, os ALI’s, uma equipe multidisciplinar, muitas pessoas envolvidas no trabalho e concluímos uma etapa com sucesso”, declarou a analista do Sebrae no Acre, Claudia Baima.

O destaque do programa Brasil Mais no Acre, em relação aos demais estados, se dá pelo empenho das empresas e dos agentes. São inúmeros os relatos de melhorias dentro dos empreendimentos a partir das consultorias que ocorrem de forma totalmente gratuita. Para saber mais acesse sebrae.com.br/brasilmais.

Fonte/ agazetadoacre.com