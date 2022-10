53 anos depois, menina de 4 anos raptada dos pais reencontra família

- Publicidade -

A britânica Susan Gervaise, 57, foi sequestrada quando tinha apenas 4 anos de idade e, finalmente, reencontrou seus pais biológicos 53 anos após o ocorrido. Na época, a mulher que vivia com a família em West Yorkshire, Reino Unido, foi levada por um casal amigo da família.

O caso ocorreu em 1969, quando a menina foi convidada pelo casal a passar férias com eles em um parque temático da Disney. De acordo com o Dailymail, o casal recebeu uma cópia de sua certidão de nascimento e nunca levou a criança para a Disney. Eles se mudaram com ela para o Canadá, Austrália e depois Nova Zelândia, e a criaram como filha.

Susan Gervaise, que nasceu Susan Preece, cresceu acreditando que havia sido entregue para adoção pela família biológica – versão sustentada pelos sequestradores. Além disso, contou a imprensa britãnica que só soube do rapto aos 16 anos.

A mulher só conseguiu localizar a família biológico, agora, 53 anos após seu desaparecimento através de uma rede social. Os pais da britânica já faleceram. No retorno para casa, ela visitou o túmulo dos pais e reencontrou quatro de seus seis irmãos biológicos.

Susan, que é casada e mãe de três filhos, agora quer levar ao mundo sua mensagem de esperança àqueles que tiveram crianças sequestradas ou desaparecidas. Pelas redes sociais, seu caso tem sido relacionado ao de Madeleine McCann, a menina britânica que desapareceu em 3 de maio de 2007 quando estava de férias em Portugal.