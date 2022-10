5 novidades no WhatsApp que você PRECISA conhecer

Mais de 2 bilhões de pessoas em mais de 180 países usam o WhatsApp para manter contato com amigos e familiares a qualquer hora, em qualquer lugar.

O WhatsApp é gratuito e oferece mensagens e chamadas simples, seguras e confiáveis ​​para telefones celulares em todo o mundo, surgindo como uma alternativa ao sistema SMS. Seu nome é uma brincadeira com a expressão “What’s Up?”, na língua inglesa, que pode ser interpretada como “E aí?” ou “Como vai?”. Contudo, além de permitir enviar e receber diversos arquivos de mídia: textos, fotos, vídeos, documentos e localizações, novas funcionalidades foram introduzidas ao aplicativo, permitindo novas utilidades e aprimoramentos na experiência e opções de privacidade, visando o público que gosta de manter sua descrição durante o uso.

Sair de grupos discretamente

Uma funcionalidade é quanto a privacidade do usuário, permitindo ocultar sua notificação de saída para os membros do grupo, deixando sua visibilidade somente para os administradores. pensando naqueles que querem não causar impressões para qualquer que seja o contexto de sua saída.

O recurso foi ativado para todos os usuários, não tendo a necessidade de ativar manualmente, basta sair do grupo.

Antes, o aplicativo era limitado à envios e recebimentos de até 100 MBs. Contudo, a nova mudança permite os usuários carregar até 2 GBs, além de exibir um contador para cada processo e facilitando a movimentação de documentos para usuários comuns e empresas.

Reações e emojis nas mensagens

Reações em mensagens e postagens estão cada vez mais presentes nas redes sociais, com isso, o Whatsapp resolveu introduzi-las em suas mensagens. Mudança que traz novas interações, tanto em grupos, quanto conversar privadas. Para usar, basta selecionar qualquer mensagem dentro do aplicativo e selecionar o emoji de preferência.

Remover status de “online” de sua conversa

Os usuários mais discretos que esperaram sentado por essa opção, agora podem comemorar! Pois, a possibilidade de esconder seu “status online” e “digitando” chegou. Permitindo colocar para todos ou apenas replicar sua preferência de “visto por último”.

No menu de configurações, selecione “Conta”; Depois, “Privacidade”; Clique em “Visto por último e online”; Escolha quem pode ver o “visto por último” (“Todos”, “Meus contatos”, “Meus contatos, exceto…” e “Ninguém”); Escolha quem pode ver seu “status online”.

Ouvir áudios fora do campo de conversa

O áudio recebido no WhatsApp pode ser ouvido enquanto a tela está bloqueada ou o aplicativo de mensagens fica em segundo plano. No entanto, assim que você retornar à tela inicial e sair da conversa em que estava ouvindo o áudio, a mensagem de voz termina. Quando você inicia a reprodução de áudio e sai de uma conversa, um pequeno player de áudio aparece na parte superior da tela inicial. Ele terá a opção de pausar as mensagens de voz (canto esquerdo) e desligar o áudio (canto direito do player).

