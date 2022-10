Cristiano Ronaldo e Juventus são investigados pelo ministério público italiano

- Publicidade -

De acordo com a mídia italiana, a equipe da Juventus estaria sendo investigada por “documentos secretos” assinados pelo ex-jogador da equipe, Cristiano Ronaldo.

Os documentos datam da época da pandemia, e o clube teria prometido ao atleta um salário em torno de 20 milhões de euros, cerca de 105 milhões de reais. É o que informa o jornal ‘Gazzetta dello Sport’.

Clube é acusado de falsificação de documentos

Durante a pandemia, a Juventus anunciou que os atletas iriam sofrer uma redução em seus sálarios por um período de quatro meses, mas os investigadores querem provar que isso não aconteceu, que os jogadores recusaram a redução, e que a equipe italiana teria falsificado seus balanços entre 2019 e 2021.

O acordo da equipe foi feito com cerca de 17 jogadores do seu elenco na época, e foi comunicado a Lega Serie A, a organizadora do campeonato italiano.

O clube teria economizado cerca de 62 milhões de euros, mas os investigadores teriam documentos que negam isso, e anulariam o efeito positivo nas finanças do clube.

Cristiano Ronaldo teria negado comentar sobre o assunto com a imprensa, e disse que só irá comentar sobre o tema se for convocado pela justiça, enquanto a equipe da Juventus, se defende e fala que nunca desrespeitou as leis.