Famosos vão às urnas escolher seus candidatos

Diversos famosos foram às urnas neste domingo (2) escolher seus candidatos para presidente, governados e deputado estadual e federal. A cantora Ludmilla chegou cedinho às escola em que vota na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Ela estava com um look todo preto e chegou a posar com alguns fãs.

O ator Deo Garcez, que interpreta Catão na novela Mar do Sertão, estava sorridente a caminho da urna em uma escola, também na Zona Norte do Rio.

Vinicius Bonemer, de 24 anos de idade, filho de Fátima Bernardes e William Bonner, foi sozinho a uma escola na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, votar.