3 jogos inspirados no Velho Oeste Americano que você pode jogar na NetBet

As grandes histórias de cowboy e do velho oeste americano sempre estiveram presentes na cultura pop, inspirando grandes obras como livros, séries e, é claro, grandes obras cinematográficas, que ficaram extremamente famosas pelas suas personagens, enredos e trilhas sonoras absolutamente marcantes.

É claro que um site de apostas online tão renomado como a NetBet Casino não passaria batida nessa história, por isso, a plataforma de apostas também traz no seu catálogo de jogos, alguns slots que possuem toda uma temática voltada para o velho oeste e as suas características marcantes.

É por isso, que nós separamos aqui alguns dos slots temáticos sobre velho oeste que você pode encontrar na NetBet, veja quais são eles:

Wanted Dead or a Wild

https://www.youtube.com/watch?v=6ypb5glI7bQ

Esse é um daqueles jogos que traz todas as peculiaridades do tema de faroeste, repleto de bandidos impiedosos, duelos mortais e roubos lendários. O slot Wanted Dead or a Wild é composto por uma grade de 5×5 e ambientado ao ar livre, com um forte sol pairando sobre as árvores e uma cerca de arame farpado.

Falando mais sobre o jogo, existem alguns recursos bônus no slot Wanted Dead or a Wild. O recurso de giros grátis pode ser conseguido através do Duel at Dawn, onde ao acertar 3 ou mais símbolos Duel, serão oferecidos 10 giros grátis. Além dos giros grátis também existem os recursos Dead Man ‘s Hand, The Great Train Robbery e o VS Symbols. Os multiplicadores podem atingir até 100x e a premiação máxima pode chegar até a 12.500x o valor apostado.

Wild Duel

https://www.youtube.com/watch?v=WXh4uPCBXbk

Na história inicial desse slot, uma cidade é assaltada por bandidos e pistoleiros. Os xerifes entram em combate com os bandidos por toda a cidade, realizando selvagens duelos. O Wild Duel é composto por 5 bobinas, 3 linhas e 10 linhas de pagamento. É um slot de formação simples, onde para conseguir uma formação vencedora, será necessário pousar 3, 4 ou 5 símbolos correspondentes em bobinas sucessivas, da esquerda para a direita.

Em relação aos tipos de bônus, o Wild Duel traz em sua composição 6 tipos diferentes de bônus, incluindo os já famosos giros grátis. Além deles, também encontramos os recursos Wild Duel, Win Placement e outros recursos que podem ser ativados nos giros grátis. A premiação máxima é de 10.000x o valor apostado.

Dead or Alive 2

https://www.youtube.com/watch?v=JvCkWATagBw

Esse slot é uma sequência direta do famoso slot, o Dead or Alive, desenvolvido pela NetEnt. O Dead or Alive II faz jus ao seu antecessor, além de trazer diversas melhorias, tanto gráficas, quanto em jogabilidade. O slot mantém também a temática de faroeste criada no jogo anterior da franquia.

O cenário do Dead or Alive II é uma cidade velha e quase abandonada, toda empoeirada pelo deserto. O slot é composto por 5 bobinas e 3 linhas, além de 9 linhas de pagamento. O jogo oferece o modo bônus de giros grátis e, dentro deles, você pode escolher três recursos bônus: Train Heist, Old Saloon e High Noon Saloon, todos estes recursos funcionam com base em multiplicadores crescentes. A premiação máxima pode chegar a 111.111,11x o valor da sua aposta.