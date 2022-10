2º turno das eleições 2022 revela uma ruptura maior do que o esperado, com 15 partidos apoiando Lula e cinco ao lado de Bolsonaro

- Publicidade -

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já recebeu oficialmente o apoio de 15 dos 32 partidos políticos brasileiros. Outros cinco partidos formalizaram adesão à candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição.

Entre os partidos que apoiam Lula, estão as dez siglas que compuseram sua coligação nacional para o primeiro turno: Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), Federação PSOL/Rede (PSOL e Rede), PSB, Solidariedade, Pros, Avante e Agir.

Além disso, PDT, Cidadania, PCB, PSTU e PCO anunciaram que estarão com o petista no segundo turno.

Bolsonaro teve já no primeiro turno uma coligação menos ampla, formada por PL, PP e Republicanos. Nos últimos dias, PSC e PTB anunciaram que também apoiam a candidatura do presidente no segundo turno.

Outros sete partidos já declararam neutralidade no pleito e liberaram seus diretórios estaduais para escolherem seus candidatos. São eles: União Brasil, MDB, PSDB, PSD, Podemos, Novo e DC.

PRTB, Patriota, PMB, PMN e UP ainda não se posicionaram oficialmente sobre a decisão de seus diretórios nacionais.

Fonte/ CNN BRASIL