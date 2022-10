20º edição do campeonato de futebol da imprensa começa neste domingo (16)

Neste domingo (16), na sede da AABB, em Rio Branco, começa a XX edição do campeonato da Imprensa, com seis times confirmados na disputa.

Promovida e organizada pelo Sindicato dos Jornalistas, a competição vai reunir mais de 80 profissionais da comunicação, divididos em seis equipes.

Debutante na disputa, o time do jornal eletrônico Acre News é a novidade este ano.

Coordenado pelo experiente Evandro Cordeiro, o time será a equipe com o maior número de jornalistas inscritos e aparece entre os favoritos ao título.

“Nós não poderíamos deixar de prestigiar esse momento de confraternização entre nossa classe. E participar com o nome do nosso jornal é mais gratificante ainda. Estou muito feliz em poder rever muitos colegas que por causa da agitação do dia a dia não conseguimos nos reunir”, comentou Cordeiro.

A primeira rodada terá os seguintes jogos:

8H- Sistema Público x TV Gazeta

9H- Acre News x Rede Amazônica

10H- ASCOM PMRB x Opinião

O Alto Acre