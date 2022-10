2° turno entre Lula e Bolsonaro divide amigos, Brasil e até famílias

- Publicidade -

Seja nas rodinhas de conversa entre amigos, familiares, ou em grupos de Whatsapp, Facebook, e Instagram, o assunto é um só: a disputa do segundo turno das eleições entre Lula e Bolsonaro para a Presidência da República.

O País está dividido entre aqueles que querem um segundo mandato para o líder da direita, e aqueles que sonham com a volta do ex-presidente esquerdista ao poder.

Se no primeiro turno já havia essa monopolização, no segundo se acirrou ainda mais. No dia 30 de Outubro milhões de Brasileiros vão as urnas, e mais importante que escolher entre um e outro é saber que o seu voto está decidindo o futuro de seus filhos, netos e das próximas gerações.

É importante ter a consciência que em um país democrático, todos tem o direito de escolher em quem vai confiar seu voto, por isso é extremamente necessário haver respeito ainda que a decisão do outro não seja de acordo com a sua.