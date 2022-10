2.326 denúncias de propaganda eleitoral irregular foram registradas no aplicativo doTSE

- Publicidade -

Até as 17h deste domingo (30), horário oficial de encerramento da votação do segundo turno das Eleições 2022, o aplicativo Pardal, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), recebeu 2.326 denúncias de propaganda eleitoral irregular.

O número de relatos é inferior ao do dia 2 de outubro, data do primeiro turno, quando foram registradas 5.332 denúncias, informou o tribunal.

As campanhas para presidente da República foram responsáveis por 10.619 denúncias, enquanto os candidatos a governador registraram 4.464.

Segundo o TSE, a apuração das denúncias recebidas no Pardal é feita pelo Ministério Público Eleitoral. Inicialmente, a apuração da denúncia é feita pelo promotor integrante do MP Estadual. Com indícios concretos de irregularidades, o caso será encaminhado ao procurador regional Eleitoral ou ao procurador-geral Eleitoral (PGE), se a denúncia for relativa às eleições presidenciais.

Fonte/ CNN BRASIL