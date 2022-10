Band: Veja data e horário do embate ao vivo entre Lula e Bolsonaro

Os eleitores estão esperando pelos debates do 2° turno das Eleições 2022.

Os candidatos à Presidência da República Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmaram participação nos principais debates de segundo turno.

As emissoras já divulgaram uma agenda de com as datas dos debates entre Lula e Bolsonaro.

QUANDO SERÁ O PRIMEIRO DEBATE ENTRE LULA E BOLSONARO?

O primeiro debate entre candidatos à Presidência da República no segundo turno será o da Band.

O evento é realizado em parceria com a Folha de S. Paulo, portal UOL e TV Cultura.

DEBATE PRESIDENCIAL DA BAND É HOJE?

O debate da Band está marcado para acontecer neste domingo, 16 de outubro.

QUE HORAS VAI SER O DEBATE NA BAND?

O debate da Band entre Lula e Bolsonaro está marcado para começar a partir das 20h.

A transmissão ao vivo, no entanto, tem início às 19h.

DATAS DEBATE PARA PRESIDENTE

Calendário de debates entre os presidenciáveis nas eleições 2022:

9 de outubro (domingo): TV Bandeirantes

TV Bandeirantes 17 de outubro (segunda-feira): Rede TV

Rede TV 21 de outubro (sexta-feira): SBT, Estadão, CNN e Rádio Eldorado

SBT, Estadão, CNN e Rádio Eldorado 23 de outubro (domingo): Record TV

Record TV 28 de outubro (sexta-feira): TV Globo

LULA e BOLSONARO vão participar dos debates de SEGUNDO TURNO?

No primeiro turno das Eleições 2022, Lula e Bolsonaro compareceram, juntos, a apenas dois debates.

Foram eles, o primeiro, que aconteceu na Band, e o último, que foi na TV Globo.

Bolsonaro também participou do debate promovido pelo SBT, porém o candidato do PT não compareceu por ter outros compromissos de campanha.

A campanha de Bolsonaro confirmou que ele irá participar. Já a campanha de Lula, mesmo aprovando as regras, ainda não informou se o petista comparecerá.

De acordo com as regras da maioria dos debates listados acima, caso um dos candidatos não compareça, o outro será entrevistado sobre temas previamente escolhidos.

TRANSMISSÃO DEBATE PRESIDENCIAL BAND AO VIVO O debate presidencial entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL) será transmitido ao vivo:

Rádio Jornal Pernambucano