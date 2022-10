1º Encontro Regional de Turismo de Piumhi deve receber 10 mil pessoas

Um público estimado em 10 mil pessoas é aguardado pelos organizadores do 1° Encontro Regional de Turismo, realizado pela Prefeitura Municipal de Piumhi em parceria com o Circuito Nascentes das Gerais e Canastra, nos dias 3, 4 e 5 de novembro, no Parque de Exposições Tonico Gabriel, em Piumhi. A entrada é grátis.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Cultura e Esportes, Thiago Júnio Santos Augusto, o evento tem como principal objetivo o lançamento das 14 rotas turísticas da região, promover e incentivar a comercialização e a divulgação dos destinos e equipamentos turísticos aos profissionais do setor, à imprensa e ao público em geral, contribuindo para estruturá-los e qualificá-los no mercado, fomentando o processo de regionalização do Turismo no Estado.

O evento terá uma mega estrutura com 14 estandes representando as 14 Rotas Turísticas as quais serão lançadas e comercializadas ao longo da programação. O parque será dotado de praça de alimentação, com completo serviço de bar (alimentação e bebidas), shows regionais e nacionais, com entrada e estacionamento gratuitos. As contratações das bandas estão sendo feitas e serão divulgadas em breve.