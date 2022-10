”Mãozinha” é morto a tiros em frente a comércio no interior do Acre

- Publicidade -

Uma execução foi registrada no município de Epitaciolândia, no interior do Acre, na tarde deste domingo, 23, em frente a um pequeno comércio, próximo a casa da vítima.

Alexsander Fadel Neves, de 42 anos, conhecido por “Mãozinha”, era morador de uma invasão, que ficava próximo ao 1° Pelotão Especial de Fronteira.

Segundo testemunhas, o homem estava sentando em frente a um comércio, com uma das filhas nos braços, quando dois homens armados chegaram em uma motocicleta e um deles pediu que Fadel tirasse a criança do colo. Assim que o homem se desfez da menor, os acusados começaram a atirar. Vários disparos acertaram Alexsander no corpo e na cabeça. Em seguida, os bandidos fugiram da cena do crime, tomando rumo ignorado.

A vítima morreu no local, sem receber atendimento médico. Policiais Civis e Militares isolaram a área do crime até a chegada do IML. A equipe do Instituto Médico Legal, foi acionado e recolheu o corpo do homem para a realização dos exames de necropsias e dar início ao procedimento de liberação do corpo para a família.

Alexsander Fadel tinha várias passagens pelo sistema carcerário por tráfico de drogas e outros delitos. A Polícia Civil do município já abriu investigações sobre o caso, as buscas são para encontrar o mais rápido possível os autores da execução. A morte de “Mãozinha pode está ligada as apreensões de armas que foi feita recentemente pela polícia do município.