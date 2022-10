Fronteira: Homem é morto a tiros e amigo fica ferido em Brasiléia

- Publicidade -

Josimar Amorim do Nascimento de 34 anos, conhecido por ‘Nola’, foi morto a tiros no bairro Eldorado, localizado no município de Brasileia, distante de Rio Branco, cerca de 230 quilômetros.

Conforme informações, a vítima morava de aluguel em um apartamento com a mulher e os filhos. Na manhã desta quinta-feira, 06, quatro homens armados, chegaram no local em um carro branco e efetuaram vários disparos contra o homem.

‘Nola’ ainda tentou correr para dentro do apartamento, mas foi alcançado pelos criminosos, sendo atingido por muitos disparos a queima-roupa.

Um amigo da vítima, que também estava no local, foi alvejado, porém, conseguiu se evadir e pedir ajuda em um comércio do bairro.

Após toda a ação criminosa, os quatro bandidos entraram no veículo e fugiram, até o momento não foram presos pelas autoridades policiais. Segundo a Polícia Civil, o crime pode ser motivado por um possível acerto de contas entre facções rivais, já que o local vem sendo disputado entre os grupos criminosos.