Assis Brasil: Caravana Pré-Enem Legal alcança mais de mil estudantes

- Publicidade -

As aulas são voltadas para alunos matriculados na terceira série do ensino médio e estudantes egressos, aqueles que já concluíram os estudos nos anos de 2020 e 2021. Ao todo, 16 municípios foram alcançados: Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri, Plácido de Castro, Acrelândia, Porto Acre, Senador Guiomard, Bujari, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul.

O secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, explica que o projeto deste ano veio para ajudar a reparar as fragilidades deixadas pela pandemia, principalmente entre aqueles estudantes que concluíram os estudos em 2020 e 2021 na modalidade remota. “O pré-enem veio para reparar esse problema que identificamos em avaliações internas, dando a todos uma igualdade e isonomia de competição para o Exame Nacional do Ensino Médio [Enem] deste ano”, ressalta.

Além dos aulões, os estudantes também têm acesso às aulas gravadas na plataforma https://www.educ.see.ac.gov.br/pagina/videoaulas-pre-enem-legal. A estudante da terceira série do Ensino Médio, Estéfani Iúna Souza, que mora em Rodrigues Alves e participou do aulão que ocorreu no último dia 27, destaca que o projeto é uma oportunidade para a comunidade escolar. “Sem esse projeto nós não teríamos nenhum outro curso preparatório para o Enem deste ano”. A partir de agora a Caravana do Pré-Enem Legal vai chegar em Rio Branco. O primeiro aulão será realizado nesta sexta, 7, na Escola José Batista Aguiar, a partir das 17h30. Além dessa unidade, a Caravana vai passar por todas as outras escolas de ensino médio da rede estadual da capital. As inscrições continuam abertas e podem ser feitas pela pela plataforma www.educ.see.ac.gov.br.

Agência do Acre