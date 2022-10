Abertas as inscrições para o Curso ‘Preparação dos Pretendentes à Adoção’

A Escola do Poder Judiciário (Esjud) está com as inscrições abertas para o ‘Curso Preparação dos Pretendentes à Adoção’. Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de outubro de 2022. A atividade é destinada somente aos pretendentes à adoção com processo de habilitação em tramitação na 2ª Vara da Infância e Juventude. São 34 vagas disponíveis.

De acordo com o edital, o curso terá carga de 30 horas/aula e será realizado do dia 17 de outubro a 11 de novembro, das 9h às 12h, na modalidade de encontros síncronos pela plataforma Google Meet e Ambiente Virtual de Aprendizagem da ESJUD.

Na atividade os participantes irão entender o que é a adoção; quem são as crianças/adolescentes à espera de uma família; educação como direito; educação como um dever educação como um processo.

A metodologia a ser utilizada no curso baseia-se no desenvolvimento de competências por meio de metodologias ativas. No contexto de uma metodologia ativa, o aluno exerce papel central no processo de aprendizagem, uma vez que a partir de sua própria postura e ações é que o conhecimento será ou não efetivado.

Serão planejadas atividades que valorizem os conhecimentos e experiências cotidianas dos cursistas acerca dos temas propostos com vistas a promover a articulação entre teoria e prática, por meio das metodologias ativas: situação- problema, sala de aula invertida (flipped classroom), debate, simulação.

Como os pretendentes à adoção com processo de habilitação em tramitação na 2ª Vara da Infância e Juventude são o público-alvo, a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Acre é que estará com a lista de quem deve participar e comunicará a eles sobre o curso. Mesmo assim é necessário que esses pretendentes efetuem a inscrição no site da Esjud.