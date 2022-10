Veja o top 20 do ano: Flamengo segue líder, e Cruzeiro supera Atlético-MG e Fortaleza

A grande novidade na lista é o Cruzeiro, que entrou no top 5. Agora com uma média de 30.663 pagantes por jogo, o campeão da Série B subiu duas posições em relação ao último levantamento e desbancou o rival Atlético-MG (27.411) e o Fortaleza (30.000). Levando em conta apenas os jogos da Segunda Divisão, a média da Raposa é de 36.740 por partida.

Quem mais subiu posições foi o Bahia. No último levantamento, o Tricolor estava em 15º, com uma média de 16.532 por partida. No ranking atual, o Tricolor está com 20.069 pagantes por jogo, no 11º lugar.