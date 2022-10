Rei Charles III deixa escapulir sentimento por Harry durante reunião

Para além de debates políticos e econômicos, o encontro de Charles com a primeira-ministra da Inglaterra, Liz Truzz, trouxe à tona um importante detalhe sobre a família real. Em seu escritório de encontros diplomáticos, o novo rei do Reino Unido ainda guarda uma foto do casamento do filho caçula, o príncipe Harry, com a ex-atriz Meghan Markle.

Apesar dos rumores de que a família tem evitado o casal, a lembrança exposta no cômodo pode ser encarada como um sutil aceno de consideração aos duques de Sussex. Os dois renunciaram aos cargos reais em 2020 e, desde então, protagonizaram uma série de embates com a dinastia Windsor. Vale lembrar que Charles expressou amor pelos pais de Archie e Lilibet Diana em seu primeiro discurso como rei. “Quero expressar meu amor a Harry e Meghan enquanto eles continuam a construir suas vidas no exterior”, disse o novo monarca. Ele ascendeu ao trono após a morte da mãe, Elizabeth II. A rainha faleceu, aos 96 anos, em 8 de setembro. A foto As imagens oficiais da família real após o enlace dos Sussex foram tiradas no Castelo de Windsor logo depois do casamento, realizado na Capela de São Jorge em maio de 2018. Na imagem, os noivos estão ao lado de Charles, da rainha consorte Camilla Parker Bowles, do falecido príncipe Philip e da saudosa rainha Elizabeth II. O príncipe William e Kate Middleton também estão no clique ao lado dos filhos, o príncipe George e a princesa Charlotte. A mãe de Meghan, Doria Ragland, ainda aparece na foto.