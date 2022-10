Homem que andava de bicicleta é atacado por cavalo e vai parar na UTI no interior do Acre

Um homem foi atingido por um cavalo na estrada do Canela Fina, bairro Boca da Alemanha, em Cruzeiro do Sul. O acidente aconteceu na última segunda-feira (10), quando a vítima trafegava de bicicleta pelo local, momento em que o animal o atacou.

Ao chegar no Hospital Regional do Juruá (HRJ), por volta das 21h, o paciente de 30 anos reclamava de dores no corpo, mas sem lesões aparentes. Passadas 12h do ocorrido, o homem apresentou estado de sonolência e sangramento intracraniano, tendo que ser submetido a uma cirurgia de emergência.

O caso foi registrado como a primeira neurocirurgia do hospital.

Até o último boletim desta sexta-feira (14), a vítima continuava em estado gravíssimo na UTI do HRJ.

Populares declararam a necessidade daqueles que possuem animais de grande porte em manter os cuidados necessários para que eventos como esse não voltem a acontecer.

