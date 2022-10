Fronteira: GEFRON apreende 7 ‘tijolos’ de skunk durante abordagem na BR-317

- Publicidade -

A Polícia Militar através da equipe da GEFRON (Grupo Especial de Fronteira) apreendeu entorpecentes e prendeu um homem, durante uma abordagem na BR-317, km 28, já saindo da fronteira com a Bolívia.

Segundo a PM, um veículo táxi que fazia lotação para Rio Branco foi parado para uma vistoria de rotina nos passageiros e nas bagagens. Após todos passarem por uma revista pessoal, os militares começaram a inspecionar as malas dos ocupantes do carro. Um dos passageiros começou a apresentar muito nervosismo perante a revista.

Percebendo que a droga seria descoberta pelos agentes, o homem identificado por A.A.A da R, confessou aos policiais que estava transportando entorpecentes dentro de uma mochila. Para os militares, o homem disse que pegou a bolsa com uma pessoa, e estaria levando até a capital para ser entregue. Na mochila os policiais encontram 7 ‘tijolos’ de maconha “Skunk”, uma espécie de maconha mais forte, adulterada.

Diante do flagrante, a guarnição deu voz de prisão ao “mula”, em seguida o mesmo foi conduzido a Delegacia Geral de Polícia Civil do município, onde foi feito um boletim de ocorrência por tráfico de drogas. A.A.A da R, ficará a disposição da justiça, onde responderá pelos seus atos ilícitos.

“Essa operação com abordagens estava sendo feita desde o começo da noite, se estendendo até a madrugada, onde as forças de segurança unidas, estão combatendo o ilícito nas regiões das fronteiras”, disse o sargento.

Toda a operação contou com o reforço da COE (Comando de Operações Especiais), Polícia Civil (PC) Polícia Rodoviária Federal (PRF), e o Serviço de Inteligência da Segurança Pública do Estado do Acre.