Brad Pitt ignora lenda do automobilismo e causa polêmica durante os bastidores da Fórmula 1

- Publicidade -

Todo mundo sabe que Brad Pitt tem dado o que falar nos últimos tempos e o ator de 58 anos de idade, decidiu acompanhar a corrida de Fórmula 1 em Austin, no Texas, nos Estados Unidos, durante o último domingo, dia 23. E claro, foi flagrado por várias câmeras e demonstrou uma super simpatia.

E de acordo com informações do TMZ a passagem do ator pelo paddock foi de muita polêmica porque ele teria feito questão de ignorar Martin Brundle, que é ex-pilioto e é considerado uma das maiores lendas na cobertura do esporte – lembrando que ele também é jornalista.

Ainda segundo o portal, o jornalista tentou gravar uma entrevista com o ex-marido de Angelina Jolie, que fez questão de o ignorar em um primeiro momento e que claramente não queria muita conversa. Os fãs de Martin, claro, foram até as redes sociais sair em defesa dele .

Vale lembrar que além de apaixonado por automobilismo, Brad Pitt também estava no evento porque está fazendo um filme sobre a Fórmula 1 e alguns internautas até alfinetaram que Brad Pitt deveria respeitar mais os grandes nomes do torneio.

Estrelando