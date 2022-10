Acompanhada da filha e de Ney Amorim, Mailza vota em escola no munícipio de Senador Guiomard

- Publicidade -

A senadora Mailza, candidata a vice-governadora na chapa do governador Gladson Cameli, votou na manhã deste domingo, 2, às 10h na Escola Modelo, em Senador Guiomard, sua cidade de origem política.

Acompanhada do candidato ao Senado, Ney Amorim, após acompanhá-lo na votação no Instituto São José, Mailza fez questão de levar a filha caçula, Theodora, à seção eleitoral.

A senadora foi recebida pela prefeita Rosana Gomes, o vice-prefeito Ney do Miltão e abraçada por amigos e militantes.

“Cumprindo mais uma vez dever cívico de votar e escolher o melhor para o futuro do nosso Brasil e do nosso Acre. Feliz de estar aqui na cidade onde iniciei minha vida na política, rever amigos, agora num momento de compromisso com todo nosso Acre”, disse Mailza.

A senadora fez questão de expressar gratidão a todos que lhe abraçaram, que acreditaram no projeto do governador Gladson Cameli durante a campanha.

“Estou confiante que o povo quer ver o estado continuar no caminho do desenvolvimento. Viva a democracia”, disse Mailza.

Mailza já está em Rio Branco onde acompanhará a apuração dos votos junto do governador e candidato à reeleição Gladson Cameli.