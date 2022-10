A publicidade, que usava a imagem do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), estabelecia que a oferta seria válida apenas para quem estivesse com a “camiseta do Brasil”.

O valor original do produto é de R$ 129,99. Um vídeo registrado no local na tarde desse domingo (2/10), mostra o tumulto na porta do estabelecimento.

Veja:

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado inicialmente como morte acidental. Porém, foi solicitado exame cadavérico para verificar a causa da morte.