Zen acusa Bolsonaro de usar dinheiro do tráfico e Duarte responde: “defender um ex-presidiário”

O debate na Assembleia Legislativa do Acre nesta quarta-feira, 19, esquentou após o discurso do deputado Daniel Zen (PT). Zen criticou a forma bolsonarista de fazer política. Afirmou que Bolsonaro utiliza-se das notícias falsas [fake news] para atacar adversários. Ele acusou que a fortuna da família Bolsonaro vem de dinheiro das milícias.

“É claro que a origem desse dinheiro é origem ilícita. E qual a origem desse dinheiro? Rachadinha, jabaculê de assessor, que recebe uma parte e devolve outra parte para o mandatário e dinheiro de milícia, que vem do que? Do tráfico de drogas. É daí que vem a fortuna dos [família] Bolsonaro. Dia 30 vamos nos libertar da hiporcrisia, da violência, das fake news, dessa mentirada toda”, disse Zen.

Em resposta a Zen, Roberto Duarte (Republicanos), disparou: “o ex-presidiário disse que criou a lei de liberdade religiosa. Na verdade, ele sancionou uma lei que já estava em tramitação no congresso nacional de autoria do deputado Paulo Gouveia, que era deputado federal do Partido Liberal. A mentira está lá. E a gente está mostrando. Sou contrário as fake news, as mentiras. Defender um ex-presidiário falando de corrupção. Não passou neste País governo mais corrupto que é o do PT. Aí vão falar: ‘não, ele foi absolvido’. Eu não vi essa sentença. Não existe. Imagine o nosso País levar para outros países que está sendo dirigido por um ex-presidiário?”, disse Roberto Duarte.

