Portões fechados! STJD determina jogo sem público entre Avaí e Fluminense por cortes de cabos do VAR na Ressacada

A decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol, através do presidente Otávio Noronha, foi para que o clube Avaí fosse punido pelo caso do corte dos cabos que fazia o fornecimento da Internet para a cabine do VAR. O caso aconteceu na partida entre Avaí e Atlético-GO, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

A punição será comprida pelo Avaí na partida contra o Fluminense, o jogo acontecerá na Ressacada, no próximo domingo e o STJD entendeu que os fatos ocorridos foram gravíssimos. No entanto, não tiveram interferência no jogo do Atlético-GO. ”Os fatos foram gravíssimos, e se não houve nenhum prejuízo ao andamento da partida (…) foi por pura sorte”.

— Tenho por bem acolher a ponderação da procuradoria no sentido de que prevalecendo a decisão liminar, posteriormente ao julgamento de mérito pela Comissão Disciplinar, se cumpra a perda de mando por meio da realização da partida com portões fechados — disse Otávio Noronha.

Assim, o jogo entre Avaí e Fluminense, às 19h, no dia 16 de outubro, deverá ter os portões fechados para as torcidas mandante e visitante. Os ingressos para a torcida do Tricolor Carioca, inclusive, já estavam à venda.