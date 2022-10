Nesta quarta, Romaria de Nossa Senhora Aparecida terá cicleata em Rio Branco até a Vila Pia

- Publicidade -

O dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, também terá romaria no Acre, que é marcada por uma cicleata de mais de 120 km, entre ida e volta, percorridos entre a capital acreana, Rio Branco, e a Vila Pia, na BR -317, onde a comunidade está em celebração, desde o começo de outubro.

“A solenidade de Nossa Senhora Aparecida tem uma proximidade muito característica com o povo brasileiro, por isso, é a padroeira do Brasil. A imagem encontrada no rio veio dilapidada, simbolizando toda essa luta e caminhada do povo. E, hoje, essa imagem é revestida de um manto muito digno, da coragem, justiça, esperança e fé, que caracterizam o povo brasileiro”, diz o padre Manoel Costa, reitor da Catedral.

O Santuário Vila Pia tem sido palco de festividades, ao longo dos últimos dias, com celebrações eucarísticas, desde o dia 3 de outubro. E encerra nesta quarta, com a solenidade de Nossa Senhora Aparecida e procissão, que sai da Granja Carijó, às 8 horas, e, em seguida, a celebração eucarística às 9 horas.

“O evangelho desse dia narra que Maria intercedeu pela realização de um casamento porque o vinho estava faltando, e, pela sua intercessão, Jesus realiza o primeiro sinal, que é transformar água em vinho, e isso mostra que Nossa Senhora está atenta a vida dos seus filhos, e a igreja celebra a grandeza de Deus na vida desta sua serva, além da proximidade que ela tem de cada um de nós por partilhar a nossa humanidade”, acrescenta o padre.

A cicleata, que é organizada pela comunidade “O Acre existe e pedala”, sai em direção à Vila, às 5h, na Praça da Revolução, e tem ainda como ponto de encontro, o Posto do Amapá e as Quatro Bocas.

