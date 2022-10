Grande carga de peixes é apreendida pelo IDAF no município de Tarauacá

- Publicidade -

A apreensão aconteceu próximo ao município de Tarauacá. A carga do pescado aprendida pelo IDAF estaria sendo transportada de forma incorreta. Segundo informações passadas pelo presidente do IDAF José Francisco Thum , os peixes não estava sendo refrigerada da forma correta.

Também segundo o presidente do órgão, existia uma série de situações que não estavam dentro das normas estabelecidas. Os peixes apreendidos tiveram que ser descartados em um aterro, já que estavam impróprios para o consumo. O Instituto de Defesa Agropecuária e Floresta do Acre divulgou um nota. Confira;

Nota de Esclarecimento

Com relação ao episódio da apreensão de pescado transportado ilegalmente nas proximidades de Tarauacá, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) esclarece:

O referido pescado foi acondicionado e transportado de forma indevida, desrespeitando as normas e a legislação vigentes.

O condutor do veículo não respeitou a ordem de parada na Unidade de Gestão dos Ambientes de Inovação (Ugai) Liberdade, burlando a fiscalização e evadindo-se do local.

A equipe do órgão em Tarauacá foi acionada e comunicada do ocorrido e, ao fazer a abordagem, constatou que: além do transporte ilegal, sem qualquer documentação e de forma totalmente inadequada, na carroceria de uma camionete, e como parte do pescado já estava provavelmente imprópria para o consumo e procurando zelar pela qualidade do alimento que chega até a mesa dos cidadãos, sem por em risco a saúde das pessoas, optou-se por seguir o que preconiza a legislação sobre produtos oriundos de pescados.

Deu-se a oportunidade ao infrator de chamar inclusive um advogado para sua defesa, o qual ao ver a situação in loco e confrontar com a legislação, se absteve da defesa.

No entanto, ainda que a abordagem e a apreensão do pescado esteja dentro dos parâmetros legais, a direção do IDAF-AC tomara todas providências relativas a este fato e se houver constatado exageros ou irregularidades adotara medidas cabiveis em relação aos agentes envolvidos na ação.

Lamentamos o ocorrido e afirmamos que ajustes serão feitos no sentido de mantermos a fiscalização e garantirmos o descarte adequado de produtos apreendidos em ações futuras do órgão na região.

Além das condições precárias em que os peixes se encontravam durante o transporte. A carga também não teria a documentação necessária para ser transportada e muito menos comercializada. A polícia militar já está tratando do caso.

Veja vídeo: