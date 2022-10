Corinthians e Flamengo empatam e leva decisão da Copa do Brasil para o Maracanã

Apesar de nenhuma das equipes marcar durante os 90 minutos, os dois clubes ofereceram perigo aos seus adversários. Nas finalizações, o Rubro-Negro

Para decidir o título do campeonato, os clubes se reencontram na próxima quarta-feira (19/10), no Maracanã. Uma vitória simples define a taça e qualquer empate leva os atletas para os pênaltis.

Resumo da partida

O primeiro período começou com um protagonismo maior do lado carioca.

Logo no primeiro minuto, Gabigol recebeu a bola na ponta direita. Levando para o meio, driblou Fábio Santos e bateu forte e cruzado. A tentativa passou raspando na trave adversária.

Aos 11, Éverton Ribeiro conseguiu dar um bom passe para Pedro, que ficou cara a cara com o goleiro Cássio. Entretanto, a cavadinha foi para fora. Em seguida, aos 12, o Corinthians tentou responder. Fagner tocou para Du Queiroz pela direita. O volante dominou e chutou para o gol de longe, mas Santos fez defesa tranquila.

O Flamengo voltou a apresentar perigo aos 25 minutos, quando Rodinei recebeu a bola depois de uma longa troca de passes e chutou do meio. Entretanto, pegou mal e isolou a tentativa. Aos 29, Pedro conseguiu ficar com a bola depois de recuperação do João Gomes, disparou e passou para Gabriel dentro da área. O atacante chega a pegar na bola, mas Cássio chega e evita o primeiro gol.

