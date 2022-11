Decretado: Homem é morto com três tiros após criminosos olhar conteúdo de celular

- Publicidade -

Um jovem foi vitima de execução na tarde desta segunda-feira, 31, na rua Tarauacá, no bairro Belo Jardim I, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco.

As informações apuradas, são que um jovem de 24 anos, identificado por Benedito da Silva Damásio, foi morto a tiros por homens armados que foram até sua residência e chamaram pelo seu nome. Benedito que é natural de Feijó, havia se mudado para o bairro há duas semanas, e se encontrava na residência de parentes, quando por volta das 16h, estava em casa com sua esposa quando os homens chegaram.

Quando a vítima foi até a frente da casa, os criminosos pediram para ele mostrar o celular. A vítima pegou o aparelho e entregou aos criminosos, logo em seguida, os bandidos pediram para o jovem tirar a senha, porque eles queriam ter acesso ao conteúdo que estava no aparelho.

Após alguns minutos analisando o celular da vítima, os atiradores viram uma foto que chamou a atenção, Benedito estava fazendo um gesto com os dedos, que os bandidos associaram ser de uma facção rival, ao qual não é a mesma que comanda o bairro Belo Jardim I.

A morte de Benedito foi decretada pelos criminosos, que sacaram uma arma e atiraram várias vezes no jovem, que ainda tentou correr, mas não teve mais forças e caiu no quintal da residência. Após a ação, os bandidos fugiram.

Segundo a polícia, a motivação do crime, pode ser porque o homem é novo no bairro, e os faccionados ficaram desconfiados com a presença do jovem, sentenciando a sua morte. Familiares relataram que Benedito era trabalhador e não tinha nenhum envolvimento com organizações criminosas.

Guarnições da Polícia Militar estavam no local, onde isolaram a área para o trabalho dos peritos da Polícia Técnica Científica. Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

O Instituto Médico Legal, recolheu o corpo do jovem e encaminhou até a sede do IML, onde o cadáver passará por exames de necropsias e em seguida será liberado para a família.