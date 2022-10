Veja o vídeo: motoboys distribuem presentes em ação no Dia das Crianças

Em comemoração ao Dia das Crianças, motoboys Clube 160 Ac se reuniram para levar brinquedos, sorrisos e muita alegria às crianças e adolescentes dos bairros São Francisco, Vitória, Chico Mendes, Placas, Horto Florestal e Sobral. A ação aconteceu no último dia das Crianças 12 de Outubro em Rio Branco.

As distribuições aconteceram através de doações do grupo e de apoiadores da campanha, o evento proporcionou um dia feliz e diferente nas comunidades periféricas de Rio Branco.

Segundo a organização do evento, cerca de 60 motocicletas das famílias motoboys fizeram as entregas nos bairros selecionados. A ideia foi desenvolvida em conjunto, onde toda a equipe de mototaxistas participaram da ação.

Todo o grupo de motoboys agradece a todos os apoiadores e aos patrocinadores que contribuíram com doações, e também, aos moradores dos bairros.

“Um dia de muita alegria, mesmo com chuva não atrapalhou as distribuições dos brinquedos as nossas crianças”. Muito gratificante ver o sorriso delas nessa campanha bonita”, disse um organizador.