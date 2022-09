Zelensky sofre acidente de carro em Kiev, na Ucrânia

- Publicidade -

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se envolveu em um acidente de carro em Kiev, capital do país, nesta quarta-feira (14/9). Segundo o porta-voz do governo, Serhii Nykyforov, o mandatário não ficou gravemente ferido.

Nykyforov informou que o carro do presidente se chocou com um veículo particular, mas não deu mais detalhes do ocorrido.