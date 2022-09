Windows 11 disponibiliza nova atualização nesta terça-feira (21)

- Publicidade -

A Microsoft lançou, nesta terça-feira (20/9), uma nova e mais avançada atualização do Windows 11 para este segundo semestre. A versão apresenta aos usuários um novo sistema inteligente que tem como objetivo proteger o computador de aplicativos suspeitos e um dispositivo de “Não Perturbe” para minimizar distrações e ajudar o internauta a se concentrar.

A nova atualização será disponibilizada de forma gradual a partir desta terça para os usuários.

Segundo a Microsoft, a medida irá tornar o sistema mais rápido e seguro para os usuários, além de maior flexibilidade para o local de trabalho.

“O lançamento medido e em fases oferecerá a atualização via Windows Update quando os dados mostrarem que seu dispositivo está pronto, pois nosso objetivo é fornecer uma experiência de atualização de qualidade”, declara o vice-presidente de gerenciamento de programas para manutenção e entrega do Windows na Microsoft, John Cable.

O update irá incorporar ao Windows 11 o Game Pass, por meio do aplicativo Xbox, os gamers poderão acessar diversos jogos pelo computador.

Com a atualização o Microsoft Defender será expandido para a proteção do dispositivo para os sistemas operacionais dos smartphones Android e iOS. O usuário dos Estados Unidos poderá monitorar o seu celular em caso de roubo de identidade para ajudar assim a manter as suas informações pessoais seguras de forma on-line.

O sistema “Não Perturbe” irá silenciar as notificações e desativar as notificações de aplicativos na barra de tarefas. Essa ferramenta será integrada ao relógio do Windows, para que um temporizador seja iniciador para o usuário poder cronometrar o tempo de trabalho.