WhatsApp promete causar discórdia entre usuários com nova atualização

Um novo recurso do aplicativo de mensagens WhatsApp pode gerar discórdia entre os usuários. Uma recente atualização do sistema operacional Android identificou uma novidade em desenvolvimento. Os administradores de grupos poderão apagar as mensagens de outros participantes. O que você acha dessa ideia?

No período eleitoral que vivemos, por exemplo, os grupos de família e condomínios perdem completamente o foco. Sempre há alguém dando uma opinião que pode contrariar os outros membros, assim como violar as regras definidas para determinado grupo. Alguém deveria ser capaz de apaziguar os ânimos, não é mesmo?

Apagar mensagens de outros participantes

A opção em questão está em desenvolvimento e foi divulgado pelo site Wabetianfo. Segundo o portal, ela deve ser lançada e ficar disponível aos administradores em breve. Antes disso, irá passar por um período de avaliação

Tem usuário que vai aprovar a mudança, principalmente para que os grupos finalmente cumpram com a razão de existir. Isso quer dizer que se uma conversa de moradores e vizinhos não é espaço para dar opinião política, essa pode ser uma regra que, se for violada, dá liberdade ao administrador para apagar as mensagens indevidas.

Apesar de o recurso ter sido notado em uma atualização do sistema operacional Android, ele deverá ser lançado também para quem usa o WhatsApp pelo sistema iOS. Outras novidades devem ser anunciadas para a ferramenta de mensagens. Uma delas indica a possibilidade de apagar mensagens que foram enviadas mesmo após muito tempo.

Essa opção que está prestes a chegar permitirá que as pessoas apaguem o conteúdo enviado para os contatos em até dois dias. Pelo menos essa é a previsão.

Essa novidade também deve incomodar os usuários do aplicativo que são menos atentos ou passam muito tempo longe do celular. Se demorar demais para abrir a conversa, pode ser que a pessoa desista do envio, então o cidadão pode sequer vir a saber o que foi enviado para ela.

Como acontece sempre, todos os recursos passam por testes e novos ajustes antes de serem lançados aos usuários. Sendo assim, deixe sempre a versão mais atualizada no seu celular e observe as mudanças em avaliação.

Fonte: Edital Concursos Brasil