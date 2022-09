Whatsapp já tem a opção de ocultar o status online para alguns usuários; veja quem tem acesso

- Publicidade -

Você já desativou o visto por último do WhatsApp há algum tempo e não vê a hora de também poder ocultar o status online para seus contatos? Saiba que essa atualização pode estar bem próxima de ser liberada.

Os últimos testes já estão sendo realizados em aparelhos exclusivos e nova função já está presente na tela de alguns usuários. Continue lendo e veja se você é uma das pessoas para quem o recurso está disponível.

Função do status online

Dentro de pouco tempo, não será mais necessário ativar o modo avião para ler, responder mensagens, escutar áudios e assistir a vídeos sem passar despercebido no WhatsApp. Ou, da mesma forma, desativar a conexão e dar aquela verificada nas notificações. Isso porque foi divulgado, na última terça-feira (13), que a empresa de Mark Zuckerberg já está liberando a nova função do status online oculto para usuários.

A novidade significa que em breve, após a última fase dos testes, o aplicativo não irá notificar se você está disponível para outros utilizadores da rede de mensagens. Conforme informações divulgadas na mídia, será possível esconder o status online no aplicativo mesmo, por meio das configurações. Essa alteração poderá ser feita logo mais nas seções Conta > Privacidade, onde se configura também o “visto por último”.

Com a nova função, portanto, serão duas opções disponíveis para a ocultação do online. O usuário poderá deixar a disponibilidade visível para todos os usuários do aplicativo ou deixar a mesma configuração do “visto por último”, isto é, ocultar a visualização para contatos, excluir contatos selecionados ou não permitir a visibilidade do status a ninguém.

Aparelhos em que a atualização está disponível