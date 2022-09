Wanessa ignora discrição, se derrete por Dado Dolabella e pela enteada e web reage: ‘Agora são uma só família’

- Publicidade -

Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão juntos desde o divórcio da cantora com Marcus Buaiz e desde então, foram flagrados em raríssimas ocasiões, como o aniversário do ator e um retiro espiritual no Goiás. No entanto, ao que tudo indica, o casal, que viajou junto para o Rio de Janeiro recentemente, parece que não quer mais esconder a relação do público.

Nesta segunda-feira (19), Wanessa e Dado protagonizaram uma troca de carinhos publicamente nas redes sociais. Tudo aconteceu quando o ator celebrou o retorno da filha, Ana Flor, de 10 anos, ao Instagram. “Olha quem voltou pro Instagram. Bem-vinda novamente, Flor Dolabella, meu amor. Papai tinha saudade de te ver por aqui também”, escreveu o artista. Dado ainda publicou um vídeo onde canta ao lado da filha. Foi aí que Wanessa não resistiu e se derreteu pelos dois. “Lindos”, escreveu a cantora, com vários emojis de coração. O ator respondeu a namorada com vários emojis românticos. Nas respostas da publicação, fãs se derreteram pela troca de comentários entre o casal. “Lindo de se ver vocês três juntos”, disse uma internauta. “Casal lindo. Wanessa e Dado, o Brasil está esperando aquela foto. Posta, seus lindos“, pediu uma seguidora. “Agora são uma só família”, disse um homem. WANESSA CAMARGO INTERAGE COM A FILHA DE DADO DOLABELLA NAS REDES SOCIAIS Com a rede social recém-inaugurada, Ana Flor tem recebido o carinho da madrasta, Wanessa, em suas publicações. Na foto em que a pequena aparece ao lado de Maisa, a cantora comentou: “Que lindas!”. Em outra imagem, a jovem surgiu com uma maquiagem que simula sangue no nariz. Wanessa também se derreteu e encheu a publicação de emojis com olhinhos de coração.