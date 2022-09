Wanderley Andrade encerra a ExpoSena neste domingo (25), no aniversário de 118 anos da cidade do interior do AC

Para este domingo (25) é esperado um público de 8 mil visitantes.

A Promotoria de Justiça Cível da cidade ajuizou uma ação civil pública por conta do alto valor do cachê das apresentações artísticas para a feira agropecuária de Sena Madureira, avaliado em mais de R$ 700 mil.

Após o pedido de cancelamento dos shows, empresários do ramo agropecuário se comprometeram a pagar o cachê da banda Bonde do Forró e do artista gospel Mattos Nascimento.

Em um vídeo divulgado pela prefeitura, o procurador do município, Denver Vasconcelos, explicou que a gestão cancelou o contrato com a banda Bonde do Forró e Mattos Nascimento e readequou o acordo firmado com os representantes da dupla sertaneja Lucas e Ivan e do artista Wanderley Andrade.

Também foi readequado o contrato com a empresa responsável pela estrutura de palco, arquibancada, sonorização do espaço. Contudo, três empresários da cidade, que estão envolvidos no rodeio, se comprometeram a pagar as apresentações.