Voluntários se reúnem para coletar lixo no centro de Rio Branco no Dia Mundial da Limpeza

Pelo menos 50 voluntários se reuniram, na manhã de sábado, 17, em uma ação na qual fizeram a coleta de lixo, na região do Centro de Rio Branco, às margens do Rio Acre. A atividade faz parte do Dia Mundial da Limpeza que ocorre em 191 países.

Além dos voluntários também esteve presente na ação a Secretaria Municipal de Saúde e Zeladoria.

“Deu para juntar muita coisa e fazer uma boa limpeza aos arredores do Rio Acre. Tinha muito lixo por ali que deixou de causar um dano na natureza pelo menos esse que a gente recolheu”, disse a líder local do Instituto Limpa Brasil, Francineide Moura.

Além disso, o grupo também fez um trabalho de conscientização com cartazes, parados no sinal.

Francineide disse que foram coletados pelo menos 20 quilos de produtos recicláveis e outros 30 de outros materiais entre garrafas, vidro quebrado, ente outros. O material não reciclável foi recolhido pela secretaria de Zeladoria do município.

