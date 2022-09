Você vai se surpreender: Veja os 10 animais mais letais para os seres humanos

- Publicidade -

Já falamos aqui no Vida de Bicho sobre os animais mais perigosos, os mais venenosos e também os mais bravos. No entanto nenhuma dessas listas contempla especificamente as espécies mais letais para os seres humanos.

O portal CNET, com base em dados da Fundação Gates e da National Geographic, identificou quais bichos mais matam humanos todos os anos, alguns às vezes até esquecemos que são animais. Confira a lista!

10. Crocodilos: 1 mil pessoas por ano

9. Tênias: 2 mil pessoas por ano

Uma tênia geralmente entra em um hospedeiro humano através de alimentos ou água contaminados com seus ovos. As pessoas podem passar anos sem sintomas antes que a infecção se torne grave.

8. Lombriga: 2.500 pessoas por ano

Os vermes são, sim, animais e as lombrigas podem se tornar parasitas do corpo humano quando ingeridas em alimentos e água contaminados. Elas se instalam no intestino delgado e podem interferir na absorção nutricional, causar reações nos tecidos e até levar ao bloqueio intestinal à medida que os vermes crescem.

7. Escorpiões: 3.250 pessoas por ano

Existem apenas algumas espécies de escorpião com veneno potente o suficiente para matar um ser humano, entre eles o escorpião-amarelo-da-palestina, o escorpião-negro e o escorpião-amarelo-brasileiro. Crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico comprometido são especialmente vulneráveis ​​às neurotoxinas liberadas por esses aracnídeos.

6. Caramujo de água doce: 10 mil pessoas por ano

Os caracóis de água doce carregam o parasita da esquistossomose, que pode causar desde erupções cutâneas e problemas digestivos, até infertilidade e câncer de bexiga.

5. Barbeiro: 10 mil pessoas por ano

O inseto transmite o parasita responsável pela doença de Chagas através de suas fezes. A patologia desencadeia imediatamente sintomas agudos, que podem incluir inchaço grave do coração ou do cérebro. Complicações da doença causam cerca de 10 mil mortes anualmente.

4. Moscas tsé-tsé: 10 mil pessoas por ano