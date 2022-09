 “Você acha que vim aqui fazer política?” diz Bolsonaro antes de funeral de Elizabeth 2ª

- Publicidade -

O presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanhado da primeira-dama, Michelle, afirmou que não está fazendo política ao participar do funeral da Rainha Elizabeth II, ao ser questionado sobre o possível uso da viagem para fins eleitorais.

Bolsonaro e Michelle chegaram por volta das 6h45 (horário de Brasília) desta segunda-feira (19) à Abadia de Westminster, onde o corpo da rainha Elizabeth II é velado por autoridades.

No entanto, logo cedo ao deixar a residência oficial do embaixador do Brasil em Londres, o presidente ficou chateado ao ser questionado sobre o possível uso da viagem para fazer campanha política.

“Você acha que eu vim aqui fazer política?”, disse Bolsonaro nesta segunda.

Apesar da irritação do candidato à reeleição para a presidência do Brasil, neste domingo (18), Bolsonaro discursou para apoiadores e disse que ganharia a eleição presidencial em 1º turno.

“Não tem como a gente não ganhar no 1º turno,” disse o presidente ao aparecer na sacada da embaixada brasileira, acenar para apoiadores que o esperavam e fazer um breve discurso no domingo.

Divulgado na última quinta-feira (15), o mais recente levantamento do instituto Datafolha, aponta que o ex-presidente Lula (PT) tem 45% das intenções de voto no 1º turno contra 33% de Bolsonaro no primeiro turno. A pesquisa Ipec (ex-Ibope) mais recente aponta cenário semelhante: 46% para Lula ante 31% de Bolsonaro.

Funeral

O funeral da rainha Elizabeth II acontece nesta segunda-feira (19) na Abadia de Westminster, em Londres, no Reino Unido, após 11 dias de procissões, cerimônias e homenagens.

Reunindo cerca de 500 convidados de quase 200 países e territórios, a solenidade está sendo televisionada ao vivo e transmitida online.

O evento deve ter cerca de nove horas de duração, começou às 7h no horário de Brasília, logo após o fechamento das portas do Palácio de Westminster.

Fonte: Yahoo!