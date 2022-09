Vira-lata caramelo rouba marmita de entregador; Veja vídeo

- Publicidade -

Um caso inusitado ocorrido no Pará viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (14). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um cachorro vira-lata aproveita o momento de distração do entregador e furta uma sacola de marmita. A cena ocorreu no último domingo (11), no município de Mocajuba, localizado na região do Baixo Tocantins, no Pará.

As imagens mostram o motoqueiro chegando ao local da entrega. Ele para a moto, desce do veículo e abre a mochila onde está a marmita que fica em cima da moto. O cachorro se aproxima e observa o motoqueiro. Quando ele se distrai ao tentar chamar o cliente na porta da casa, uma das marmitas escorrega e cai no chão.

O cachorro caramelo, então, vem em direção à sacola e a leva com a boca. Tudo ocorre sem o entregador perceber. Até que ele volta à mochila e vê que há apenas uma sacola. Mas neste instante, o cãozinho já estava longe.

Tharles Costa, dono do restaurante “Delícias de Francisca”, conta que o entregador foi “furtado” ao ir até o interfone acionar o cliente. Sem saber o paradeiro da marmita, o entregador Roseilson Melo não conseguiu explicar ao cliente o motivo do sumiço da refeição.

“O cliente não acreditou que a comida havia sumido. O entregador chegou aqui desnorteado, sem saber o que fazer. Afinal, ele não viu o cachorro. Decidimos ir até o local e pedir o vídeo das câmeras de segurança, foi quando vimos tudo o que aconteceu. A história viralizou e já fui contatado por gente de vários estados”, contou.

Pelas redes sociais do restaurante, o dono do estabelecimento mostra que reagiram com bom humor ao episódio. Além de publicar o vídeo do furto , eles conseguiram encontrar o “suspeito”, que foi recebido com carinho.

Fonte: Juruá online