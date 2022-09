Vídeos: Aos prantos, Deolane ameaça desistir de reality da A Fazenda 14

- Publicidade -

Após uma noite intensa e cheia de confusões em A Fazenda 14, a advogada Deolane Bezerra se desesperou e tomou a decisão de sair do reality rural. Aos prantos e decidida a desistir do programa, a influenciadora procurou seus amigos de confinamento e se despediu deles na madrugada dessa segunda-feira (26/9).

Deolane chorou bastante após o jogo da discórdia, que aconteceu na noite de domingo (25/9). Depois da atividade, a viúva de Mc Kevin foi chorar na casa da árvore. “Eles fazem de tudo para ver você errando, falando merda, para te pegar nas armadilhas… O povo veio tudo focado em mim, só escutam meu nome, todo mundo querendo me destruir”, lamentou ela.

Em conversa com Bia Miranda e Pétala, Deolane perguntou se as influenciadoras ficariam bem sem ela, chorando e afirmando que não aguenta mais ficar no jogo. Após falar com as amigas, ela procurou Ingrid Ohara, se despedindo e dizendo que a ama. “Eu te amo, de coração”, afirmou a advogada.

No entanto, mais tarde ela voltou atrás e afirmou que não vai sair do reality rural. “Eu não choro mais aqui. Vou fazer tudinho, mas não choro mais. Vou falar os piores palavrões do mundo, estou cagando e andando. Quero ver eu chorar nessa p*rra. Vou acordar batendo panela, vou plantar o caos aqui dentro”, prometeu a loira.