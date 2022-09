Vídeo: Sem chuveiro, caminhoneiro toma banho de mangueira em posto e Procon faz vistoria em estabelecimento

- Publicidade -

Um vídeo de um caminhoneiro tomando banho de mangueira dentro de um posto de gasolina em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (19). Segundo a pessoa que gravou o vídeo, o caminhoneiro é cliente do posto e o gerente não teria liberando os profissionais para tomar no chuveiro. No entanto, o gerente nega a proibição.

De acordo com o Portal Chapadense News, a coordenação do Procon do município decidiu visitar o local depois que as imagens viralizaram. O representante do posto negou que havia cortado a chance dos caminhoneiros utilizarem o chuveiro.

Por outro lado, o Procon destacou que chuveiro, calibrador de pneus e até mesmo o estacionamento para pernoites em postos de combustíveis são serviços e podem ser tarifados pelas empresas.

Veja vídeo: