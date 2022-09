Vídeo: Pit-bulls matam cão e revoltam população

- Publicidade -

Câmeras flagraram o desespero da população diante do ataque brutal de dois pit-bulls contra outros cães na quadra 2, do Arapoanga, nessa quarta-feira (14/9). Na tentativa de salvar a vida dos cachorros, populares avançaram com motos e carros contra os agressores. Ainda assim, uma das pequenas vítimas não conseguiu sobreviver após sofrer sucessivas mordidas.