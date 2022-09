Vídeo: pai esquece filho na porta de casa, chega sozinho em escola e viraliza

- Publicidade -

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um pai esqueceu o próprio filho no portão de casa e segue em direção à escola da criança sozinho, em Gaspar, Santa Catarina. O registro da última quinta-feira (1º) foi compartilhado nas redes sociais e viralizou nessa quarta-feira (7).

Na gravação, é possível ver que o homem, identificado como Marcelo Schroeder, dá partida no carro após o garoto de 12 anos abrir e fechar umas das portas traseiras do veículo. No entanto, o menino não chega a embarcar.

Sem notar estar sozinho no automóvel, o motorista deixa o local. Em seguida, ao perceber que foi esquecido pelo pai, a criança retorna para o interior da residência.

Schroeder detalhou que de um lado do banco traseiro do carro havia algumas roupas empilhadas e, por isso, o garoto teria que dar a volta e entrar pela outra porta.

“Só que aí ele abriu a porta, fechou e não me toquei. De lá até a escola, no caminho, fui conversando com ele, pedindo para que ele avisasse à professora que o irmão estava com febre e dor de garganta”, disse.

Apesar de estranhar o silêncio do filho, o homem não desconfiou estar sozinho no veículo.

“Quando cheguei no portão da escola chamei: ‘Filho? Filho?’. Quando o olhei para trás… Meu Deus, cadê ele?”, relatou.

Schroeder contou que, ao retornar para casa, teve que parar o automóvel para secar as lágrimas de tanto que ria. Após a situação, o garoto foi levado ao colégio.

Veja vídeo: